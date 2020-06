“Le ZES in Sicilia…,,sono finalmente realtà”. A scriverlo oggi on line, è stata l’onorevole regionale messinese, Valentina Zafarana… dei 5 Stelle.

Ha aggiunto la Zafarana: ” da anni ormai vi parlo delle Zone Economiche Speciali, dei vantaggi che possono portare alla Sicilia, dandovi periodicamente notizia di quanto io e la senatrice Barbara Floridia abbiamo fatto per fare in modo che l’iter si svolgesse nel modo più veloce e possibile, e che Messina e la sua provincia venissero coinvolte -da protagoniste-, diversamente da quelle che erano le previsioni iniziali”.

Bene, la notizia è questa: “il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, ha firmato oggi il decreto istitutivo delle Zone Economiche Speciali per la Regione Sicilia. Saranno due, una per la Sicilia Orientale e una per la Sicilia Occidentale, per un totale di quasi 6 mila ettari, dei quali quasi 630 nella sola provincia di Messina”.

“Era l’ultimo passaggio che mancava per poter finalmente usufruire, -dopo mesi di ritardo da parte del governo regionale-, di vantaggi che in altre parti d’Italia sono già a regime/Semplificazione amministrativa e forti sgravi fiscali saranno le fondamenta su cui potranno fondarsi decine, centinaia di aziende siciliane e non che decideranno di investire nella nostra Terra, in primis accompagnando la transizione -ecologica- degli insediamenti produttivi già presenti”.

“Lo era già -in tempo di pace- ma, in questo momento storico, le ZES sono un’opportunità di sviluppo che sarebbe imperdonabile lasciarsi sfuggire”.