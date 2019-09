A METTERLO IN RISALTO SU FACEBOOK, E' IL CONSIGLIERE COMUNALE DI LIBERAME A PALAZZO ZANCA, ALESSANDRO RUSSO

A metterlo in risalto su Facebook, è il consigliere comunale di LiberaMe a Palazzo Zanca, Alessandro Russo: leggo da commenti sui social che io dovrei -prendermi a casa almeno 5 migranti-, di quei 182 che sbarcano domani a Messina”.

Ecco come continua Russo: “perché proprio 5? Non potrei prenderli tutti e 182? O magari 91, esattamente la metà. E il resto li mando ai Paesi europei. O 5 a me e 5 a casa di mio fratello…! Alle volte vorrei entrare nella mente di chi commenta i social”.

Comunque non mi sposto di una virgola: “chi è disperato, scappa da guerre e persecuzioni deve essere accolto. Ficcatevelo bene in testa, cretini“.