L’Eurodeputata della Lega, Francesca Donato, ha incontrato stamane dopo le 12 i rappresentati provinciali del Partito di Messina

Parla così l’Eurodeputata della Lega Francesca Donato oggi a Messina per incontrare gli esponenti provinciali del Partito: “un incontro proficuo nel quale sono state affrontate tematiche relative al territorio e progetti per il futuro”.

All’iniziativa svoltasi a piazza Duomo presso il Ritrovo Fellini, hanno preso parte: “il capogruppo della Lega al Comune, prof. Placido Bramanti, il responsabile della Lega Barcellona Pozzo di Gotto Santi Lepro, i consiglieri comunali messinesi Giovanni Scavello e Giovanni Caruso e soprattutto tanti militanti tra cui Luigi Lo Giudice e Alessio Galati”.

La parlamentare ha confermato l’impegno della Lega verso Messina rivolto alle più complesse tematiche cittadine, provinciali e regionali. Autostrade siciliane, trasporti, forze dell’ordine sono stati alcuni dei temi più scottanti affrontati durante il confronto, senza tralasciare un pensiero per il problema del lavoro, vero tallone d’Achille per una Provincia spesso dimenticata e per la quale ribadisce la massima attenzione nelle sedi dell’Europarlamento.