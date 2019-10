“L’ex sindaco di Messina, con la sua ex giunta comunale dopo aver ascoltato questo mio messaggio accetteranno il confronto… ne sono sicuro” [Video]

LO SCRIVE IL PRIMO CITTADINO ATTUALE CATENO DE LUCA SU FACEBOOK, PER ACCOMPAGNARE UN FILMATO

“L’ex sindaco di Messina, con la sua ex giunta comunale dopo aver ascoltato questo mio messaggio accetteranno il confronto”! Lo scrive l’attuale primo cittadino Cateno De Luca, in un post per accompagnare un filmato.

De Luca, in modo sintetico, ha chiarito poi: “ne sono sicuro. Sabato 16 novembre ore 11:00 Salone delle Bandiere Palazzo Zanca”.