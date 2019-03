Libero Gioveni, del PD di Messina, propone modifiche alla circolazione stradale

IN VIA CATANIA

Libero Gioveni, del PD di Messina, scrive nella nota che segue: «da ben 8 anni attendiamo una sostanziale modifica della viabilità in via Catania con utilizzo della corsia preferenziale, ma il Dipartimento Mobilità Urbana che aveva già predisposto il tutto, ancora inspiegabilmente non adotta il provvedimento”.

Intendo portare all’attenzione della Commissione Viabilità (che presiedo), una questione… la quale: “rende caotica una zona nevralgica della città soprattutto nelle ore di punta”.

Spiega infatti Gioveni: «l’auspicato accorgimento viario consentirebbe in via Catania il transito veicolare in direzione sud-nord all’interno della corsia preferenziale, partendo dall’incrocio della stessa via Catania con vico Baglio (o addirittura, se risultasse tecnicamente fattibile, anche dalla via Lucania confinante con villa Dante), al fine di canalizzare in maniera più fluida verso la rotatoria di viale Europa tutto il traffico veicolare della via Palmara e dalla zona nei dintorni del Quartiere Lombardo, sulla stessa stregua di quanto già attuato anni fa nella via Cesare Battisti sulla corsia preferenziale in direzione nord-sud verso stessa la rotatoria».

Prosegue il consigliere… «appare evidente, come tutto ciò produrrebbe senz’altro un duplice beneficio:

1. eliminare il caos viario che si crea giornalmente all’incrocio fra via Catania e via Sardegna davanti all’ex Scuola elementare -Dina e Clarenza-;

2. ottenere un sostanziale sgravio del traffico veicolare sia sulla via Bergamo (il cui manto stradale per altro è ridotto ai minimi termini) che sulla via Brescia, strade nelle quali sono costretti a confluire tutti i veicoli che intendono immettersi nella rotatoria -Boris Giuliano-».

Conclude: «infine, ritengo fondamentale ridurre il cordolo spartitraffico della rotatoria per evitare la sistematica e pericolosa infrazione commessa dai numerosi automobilisti provenienti dalla via Brescia, che sono soliti aggirare lo stesso cordolo per immettersi nella via Piemonte dopo aver attraversato perpendicolarmente o in parziale contro senso la via Catania e aver pericolosamente ostacolato di fatto il flusso veicolare proveniente dalla rotatoria verso la stessa via Catania».