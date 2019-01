Libero Gioveni, descrive quanto accaduto oggi in 1^ Commissione al Comune di Messina

Stamani icomponenti della 1^ Commissione, presieduta da Libero Gioveni, alla presenza del comandante della Polizia Municipale Calogero Ferlisi e del dirigente alla Mobilità urbana Mario Pizzino (assente giustificato il vice sindaco Salvatore Mondello), hanno discusso, su proposta dello stesso presidente, dell’annosa problematica legata alla spesso incontrastata presenza dei tir in Città.

Spiega Gioveni: “ciò che si è voluto marcatamente evidenziare all’Amministrazione e al gen. Ferlisi è che, nonostante siano in vigore le fasce orarie di interdizione ai mezzi pesanti, questi ultimi, anche non nei periodi di emergenza (come nel caso delle chiusure temporanee dell’approdo di Tremestieri a causa delle forti sciroccate invadono sempre più spesso le vie del centro nonché alcune zone più decentrate come villaggio UNRRA dove insistono anche dei divieti. La Commissione, pur consapevole del ridottissimo organico del Corpo di Polizia municipale, si è soffermata sull’improcrastinabile necessità di dover garantire maggiori e serrati controlli che scoraggino la pericolosissima ed opprimente presenza dei mezzi pesanti, specie nelle zone più critiche come quelle a ridosso delle scuole”.

“Rispetto a tutto ciò, però, il comandante dei vigili urbani ha fatto un’affermazione ritenuta grave dai consiglieri che la Commissione intende approfondire; Ferlisi ha asserito in Aula che alcuni addetti della Società -Caronte & Tourist- a Villa San Giovanni -tranquillizzano- i camionisti che devono imbarcarsi per poi sbarcare alla -rada San Francesco- dicendo loro di non preoccuparsi per eventuali verbali che farebbe la Polizia municipale una volta sbarcati, perché ci avrebbe pensato la loro Azienda a farli annullare”!

Conclude Gioveni: “di fronte a queste affermazioni, quindi la Commissione intende approfondire la questione ascoltando anche la parte interessata che sarà in ogni caso convocata giorno 11 febbraio per discutere di riduzione delle tariffe di attraversamento. Nelle more, intanto, la 1^ Commissione si riunirà congiuntamente all’8^ Commissione giovedì 31 alle ore 11.30 per discutere delle prossime scadenze dei contratti a tempo determinato degli attuali 21 agenti concorsisti”.