Libero Gioveni (ME – Partito Democratico): “Estesa la Ztl a piazza Dante, quando il troppo storpia”

Con questa evidente provocazione, il consigliere comunale Libero Gioveni del Partito Democratico di Messina, stigmatizza la scelta dell’Amministrazione di aver attivato recentemente la sosta a pagamento anche a valle di piazza Dante, vessando senza alcun apparente motivo gli indignati residenti della zona e specifica: “già che ci siamo, perché non istituiamo la istituiamo anche a Dinnammare o a Castanea per fare cassa??.

Continua Gioveni: “non posso non esprimere il mio disappunto per questa evidente -forzatura- da parte del Dipartimento mobilità urbana (immagino con l’avallo di Amministrazione e ATM), perché proprio in questa zona della Città non ne ricorrono né i presupposti, né tanto meno motivazioni di carattere tecnico (come potrebbero o potevano sussistere invece, per esempio, in via La Farina per contrastare il noto fenomeno della doppia fila o nel vicino tratto di viale San Martino per debellare la quotidiana sosta selvaggia). Nella strada che costeggia la parte a valle di villa Dante, infatti non solo, appunto, non vi sono giustificati motivi visto che a ridosso esiste sia la sosta a pagamento in via Catania nel tratto prospiciente il Gran Camposanto, sia il sottoutilizzato parcheggio Zaera Sud al costo orario di 50 cent. (mentre qui si è pensato bene di applicare la tariffa di 1 euro), ma altresì l’utilizzo della sosta (come si evince dalla foto) è pressoché nullo e quindi non redditizio per le casse di ATM (che invece farebbe bene a pensare come rendere più appetibile lo Zaera Sud), con consequenziale sovraccarico di auto nelle vicine stradine interne”.

Conclude Gioveni: “pertanto nel preannunciare la convocazione di una prossima seduta della Commissione Viabilità sul tema della ZTL, chiedo nelle more l’immediata revoca del provvedimento di istituzione della sosta a pagamento a piazza Dante per le motivazioni sopra esposte”.