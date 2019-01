Libero Gioveni (PD – Palazzo Zanca): “E’ trascorso già 1 anno e mezzo da quando la vecchia Amministrazione decise, attraverso la delibera di Giunta n. 506 del 11 luglio 2017, di chiudere al transito veicolare le strade che compongono Largo Seggiola”

A parlare è il consigliere comunale di Messina, Libero Gioveni del PD: “è trascorso già 1 anno e mezzo da quando la vecchia Amministrazione decise, attraverso la delibera di Giunta n. 506 del 11 luglio 2017, di chiudere al transito veicolare le strade che compongono Largo Seggiola formando uno spazio pedonalizzato. Premesso che il sottoscritto si è detto sempre convinto della necessità di istituire delle isole pedonali nella nostra Città (tanto da aver anche votato ultimamente la delibera per la pedonalizzazione temporanea di via Dei Mille), ma quando di fronte all’evidenza di fatti inequivocabili che raccontano di un’area pedonale come quella, appunto, di Largo Seggiola, che si è rivelata fallimentare e inutile, totalmente priva di quelle prerogative che l’avrebbero dovuta far considerare tale (assenza di arredi, di iniziative ludiche ecc.) non si puo’ non valutare l’ipotesi di riaprire al transito veicolare le strade di questa porzione di territorio a forma di triangolo confinante con la via Cesare Battisti, la via Mario Giurba e la via Santa Marta”.

“Se poi si pensa che nell’area spesso risultano presenti persino delle autovetture che riescono ad accedere per l’assenza di uno dei dissuasori di sosta sradicato dal confine con la via Cesare Battisti facendola in barba ai divieti, si potrà ben comprendere la considerazione che i soliti incivili hanno di questa area pedonale che, evidentemente, non sono stati mai stanati dalla Polizia municipale, né tanto meno lo stesso Dipartimento Viabilità ha riservato la giusta attenzione all’area non avendone mai ripristinato correttamente il perimetro di chiusura”!

Pertanto, in virtù di tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto consigliere comunale interroga… il sig. sindaco e il sig. assessore alla mobilità urbana, al fine di conoscere:

1. se intendano valutare la possibilità di riaprire al transito veicolare le strade che

compongono Largo Seggiola, modificando e migliorando nel contempo la viabilità

nelle vie limitrofe;

2. se, nel caso si volesse mantenere ancora l’area pedonale a Largo Seggiola, come

intendano migliorarne le condizioni di vivibilità per renderla più gradevole

possibile alla cittadinanza.