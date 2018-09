L’impegno del sindaco di Messina Cateno De Luca, che dice: “Abbiamo finito in questo momento (all’una di notte), con il valzer delle partecipate”

"STIAMO GETTANDO LE BASI, PER AVVIARE LA RADICALE MODIFICA DELLE LOGICHE GESTIONALI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE"

L’impegno del sindaco di Messina Cateno De Luca, si traduce in atti concreti ed in un post scritto la notte scorsa, all’una, al temine della giornata di lavoro afferma: “abbiamo finito in questo momento con il valzer delle partecipate”!

De Luca ed i suoi collaboratori, decidono di attuare questi punti enunciati:

-Aggiornamento di tutti gli statuti;

-Revisione dei contratti di servizi con il Comune in relazione ai nuovi obiettivi assegnati;

-Definizione delle dotazioni organiche e piano di fabbisogno del personale con l’applicazione dei parametri standard vigenti nel resto del territorio nazionale per le Società che operano nei medesimi settori;

-Verifica della situazione debitoria e creditoria con particolare riguardo ai crediti di dubbia esigibilità ed alle partite contabili tra società del gruppo;

-Riduzione dei costi correnti con la gestione dei medesimi servizi nella logica infragruppo.

Ed in conclusione il primo cittadino sottolinea: “stiamo gettando le basi per avviare la radicale modifica delle logiche gestionali delle Società partecipate. Dalla logica del bancomat politico all’erogazione di servizi efficienti efficaci ed economici”.