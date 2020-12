LO HA DICHIARATO IN UN POST SU FACEBOOK, LA DEPUTATA REGIONALE MESSINESE DI FRATELLI D'ITALIA, ELVIRA AMATA

Lo ha dichiarato in un Post pubblicato su Facebook, la deputata regionale messinese, Elvira Amata: “L’incontro di oggi in Sovrintentenza convocato dal Presidente Musumeci e che ha visto al tavolo i principali attori del Patto per la Falce è stato assolutamente soddisfacente”.

🔵 “Parlo da messinese e da Presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, come cittadina, amministratrice e deputata: oggi insieme al mio partito ho fortemente voluto che i fari sulla questione si riaccendessero con una concretezza reale che ho riscontrato nel taglio operativo che il Presidente Nello Musumeci ha dato alla riunione di stamattina”.

“Personalmente ho proposto che si parta dall’esistente, ossia il 𝗣𝗶𝗮𝗻𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟬 già redatto, a suo tempo approvato e considerato finanziabile per non perdere l’opportunità di investire i molti fondi esistenti e dare a Messina la forma sociale, urbanistica, sostenibile, turistica che merita”!