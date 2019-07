IL PRIMO CITTADINO SI SCHIERA CONTRO I DIRIGENTI AMMONENDOLI CHE CHI NON SI ADEGUERA' ANDRA' A CASA, MA AVVERSO CHIUNQUE NON DOVESSE RISPETTARE LE SUE ORDINANZE

L’inflessibilità del sindaco di Messina Cateno De Luca, tutta contenuta nel post scritto ieri sera su Facebook. Il primo cittadino peloritano, si schiera contro i funzionari del Comune ammonendoli che chi non si adeguerà potrà infilare la porta d’uscita ma anche avverso chiunque non rispetterà le sue ordinanze.

Ecco lo scritto di matrice deluchiana: “lavori di Giunta Comunale in corso… delibere importanti approvate”!

Se qualcuno ancora pensa che si trattava di annunci, ora si dovrà ricredere:

i dirigenti comunali che non sono più utili devono cercarsi un’altra occupazione! Rideterminazione dotazione organica e dichiarazione eccedenza posizioni dirigenziali! Chi trasgredisce pagherà il massimo”!

In conclusione, l’avviso deluchiano evidenzia: “nuova rideterminazione degli importi delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze di cui all’art. 6 della legge n. 125 del 24 07 2008 e Ss.mm.ii. I dipendenti che non si allineano alle nuove esigenze dell’Ente se ne vanno a casa. Atto di indirizzo politico amministrativo in materia di gestione del personale”.