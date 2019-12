“Lo abbiamo richiesto a gran voce nei mesi scorsi ed oggi è arrivato. Una vittoria per le circoscrizioni e per l’intera città di Messina”, a parlare Ivan Cutè, presidente della V circoscrizione.

Cutè prosegue: “Antonio Garofalo, commissario ad acta per attuare il decentramento si è insediato oggi al comune di Messina su provvedimento del Dirigente Regionale alle Autonomie Locali, perché il consiglio comunale, inadempiente, non ha ad oggi approvato il regolamento per il decentramento delle municipalità, non rispettando le prescrizioni di legge.

“Garofalo – conclude Cutè – ha diffidato il Consiglio Comunale affinché approvi il Decentramento funzionale entro e non oltre 7 giorni, e se in difetto, provvederà lui stesso in via sostitutiva.” Ricordiamo che l’attuazione del decentramento darebbe più potere ai quartieri, che diventerebbero titolari di alcune funzioni e compiti amministrativi oggi esclusivi degli uffici comunali.