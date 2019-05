Lo afferma, il sindaco di Messina Cateno De Luca: “Finalmente ci hanno dato ragione in merito alla soluzione tecnica da noi prospettata per salvare le ex Province dal dissesto finanziario”

Lo afferma, il sindaco di Messina Cateno De Luca: “non bastano 150 milioni di euro ma ci vogliono 350 milioni di euro per garantire la tranquillità finanziaria e la corretta programmazione per il triennio 2019 – 2021 a tutte le città metropolitane e liberi consorzi della sicilia. I 150 milioni proposti dall’inedita coppia Armao – Villarosa non bastano neanche per il 2019 e la copertura dei deficit degli anni precedenti. Ci siamo stancati di essere tenuti al guinzaglio con soluzioni di breve periodo utili solo ai balletti politici e nocivi per la corretta amministrazione”.

“È evidente che ne’ Armao ne’ Villarosa hanno l’idea di come si amministra un condominio figuriamoci un comune o una citta’. Ricordo alla coppia inedita Armao – Villarosa che i bilanci degli enti locali sono triennali e che la realizzazione di molti interventi infrastrutturali si articolano in almeno tre anni quindi la soluzione proposta non consente di avviare le gare di appalto per mettere in sicurezza strade ponti scuole e tante opere strategiche per lo sviluppo del territorio”.

RIMANGONO DUNQUE CONFERMATE LE RAGIONI DELLA MARCIA DEI SINDACI FISSATA PER IL 15 MAGGIO A PALERMO ORE 11:00 piazza Indipendenza.

Basta con i dilettanti allo sbaraglio!

De Luca, ha concluso la sua nota con la pubblicazione del sottosegretario al MEF, Alessio Villarosa già diffuso in un diverso articolo dalla nostra testata on line, al quale vi rimandiamo.