Lo afferma il sindaco di Messina, Cateno De Luca: “Regalate a Lucio D’amico & company, una calcolatrice?”.

Prosegue cosi’ il primo cittadino: “titolone di stamani… DE LUCA TRIPLICA LE PARTECIPATE COMUNALI! Secondo la Gazzetta avrei costituito 20 partecipate. La Gazzetta del Sud quando ci sono decisioni importanti da prendere in Consiglio comunale (in questi giorni si dovrebbe approvare il bilancio) tenta di condizionare la volontà dei singoli consiglieri comunali con titoli diffamanti e false informazioni”.

Andiamo al merito:l

-le partecipate del Comune di Messina quando mi sono insediato erano dieci! Ora sono undici perché ne ho chiusa una e ne ho costituite due;

-entro fine anno le partecipate municipali saranno otto… 4 costituite da me; 4 costituite in precedenza; 6 chiuse definitivamente.

“Perché ho cambiato idea rispetto al mio programma elettorale Semplice! Non credevo che la qualità morale (non fare il proprio dovere pur essendo ben pagati è immorale!) e professionale (alcuni veri è proprio asini volanti) dei dirigenti comunali fosse così scadente tranne rare eccezioni ovviamente”!

“Contano i risultati non gli strumenti ed i metodi per raggiungerli! D’amico e sodali se ne facciano una ragione”!

ANCORA DA QUESTI BARONI ATTENDO LE SCUSE IN MERITO AL PALAGIUSTIZIA: “ora si è scoperto che la progettazione è’ stata fatta dai funzionari comunali e non da studio tecnico esterno (stile Coca Cola capisci a me 🤣🤣🤣) per come insinuato dagli accorintiani e rilanciato ed amplificato dalla gazzetta del sud”.

LASCIATEMI LAVORARE!

Tra tre anni potremo tirare le conclusioni: Se sarò stato all’altezza del compito continuerò a fare il Sindaco diversamente me ne andrò con i miei piedi perché IO NON CAMPO NE’ DI POLITICA NE’ CON LA GAZZETTA DEL SUD”!