Lo afferma in un post sulla sua pagina Facebook, il primo cittadino di Messina Cateno De Luca [Video]

Lo afferma in un post sulla sua pagina Facebook, il primo cittadino peloritano Cateno De Luca, commentando le dichiarazioni odierne (allegate nel link in basso) diffuse dall’onorevole di Forza Italia Matilde Siracusano: “ma questo Governo Lega Nord – 5 Stelle che concetto ha di giustizia sociale? Vi state sempre più dimostrando un Governo di balordi e ve lo dice ufficialmente il sindaco della città di Messina! Il ministro Matteo Salvini il 14 agosto 2018 in visita a Messina aveva ribadito che non avrebbe più acconsentito che i bambini continuassero a giocare e vivere nelle baracche sotto l’eternit tra le fogne. Ci è stata bocciata dalla maggioranza Giallo – Verde la dichiarazione dello stato di emergenza per snellire le procedure burocratiche per lo sbaraccamento ed ora viene negata la possibilità di destinare risorse per togliere dalle baracche oltre 7.000 persone. Bravi”!

“Siete un grande esempio di ingiustizia sociale! Ringrazio l’on. Matilde Siracusano per aver lavorato con me a questo ordine del giorno ed ad all’on. Bucalo per averlo sostenuto. NOI NON CI ARRENDIAMO”.