Lo afferma, la senatrice messinese del M5S, Barbara Floridia: “nel Pd li arrestano a due a due ma questo non serve dirlo. Non fa notizia. La notizia è quando nel Movimento ne hanno arrestato 1 in 10 anni che è stato, tra le altre cose, buttato fuori subito”.

“Miii che notizia. Da riempire tutti i talk!!! 1 in 10 anni diventa un caso mediatico. Mentre la frequenza degli arresti in altre forze politiche non fa più notizia. Amen. Non ditelo a nessuno. Ma trovate le differenze”!