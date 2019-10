Lo aveva annunciato sia nel video diffuso ieri sera su Facebook, che nel suo programma giornaliero di oggi e lo ha fatto, il sindaco di Messina Cateno De Luca ha pubblicato i risultati del Blitz sull’acqua [Video]

SI E' TRATTATO DEI CONTROLLI EFFETTUATI IN SINERGIA CON IL PRESIDENTE DELL'AMAM SALVO PUCCIO, VOLTI A FAR EMERGERE LA ESISTENTE EVASIONE PERPETRATA DA PARTE DI 92.392 MESSINESI CHE NON PAGANO LA BOLLETTA DEL SERVIZIO IDRICO

Lo aveva annunciato sia nel video postato ieri sera su Facebook, che nel suo programma giornaliero di oggi e lo ha fatto… il sindaco di Messina Cateno De Luca, ha pubblicato i riscontri dell’assalto sull’acqua condotto la notte scorsa congiuntamente al numero uno dell’AMAM. Si è trattato di controlli, volti a far emergere l’evasione e gli evasori delle bollette del servizio idrico.

Ecco cosa ha riferito De Luca nel filmato diffuso quest’oggi (di pomeriggio) in rete verso le ore 16.00: “stanotte abbiamo veramente faticato e qua, abbiamo un po’ di risultanze eh? Guardate, qua poi c’è anche ancora il presidente Salvo Puccio e il consigliere Cicala. Abbiamo fatto veramente un Blitz con risultati interessanti. Vi do intanto qualche dato che vi riguarda, naturalmente. Tenete conto, che noi abbiamo circa… non circa, ora è il dato esatto 92.392 morosi, per un totale di 119.224.379,48 milioni di € di acqua non pagata…!”.