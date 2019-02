Lo chiede, il consigliere comunale del PD di Messina Libero Gioveni, sugli oltraggi ai monumenti

Lo afferma, il consigliere comunale del PD di Messina Libero Gioveni, sugli oltraggi ai monumenti: “l’ennesimo atto vandalico che oltraggia vergognosamente stavolta la targa dedicata ai nostri indimenticati giudici Falcone e Borsellino, deve farci correre ai ripari al fine di prevenire e reprimere con forza questi squallidi atti che infangano la memoria e la storia di chi in passato si è distinto in azioni e in esempi da imitare! Se da un lato parlare delle inqualificabili gesta di questi sciacalli dà loro un’importanza che certamente non meritano di avere, dall’altro non parlarne, soprattutto in termini di azioni di contrasto da porre in essere, significherebbe sminuire la gravità di gesti che sotto il profilo culturale rappresentano un pugno nello stomaco”!

“Ecco perché l’appello che rivolgo al sindaco De Luca, oltre a quello di rafforzare la vigilanza con tutti i mezzi e gli uomini che l’Amministrazione ha a disposizione, è quello di prevedere, anche nella prossima manovra di variazione di Bilancio, maggiori somme per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza nei punti considerati più critici o in corrispondenza di quei monumenti di maggiore rilevanza storico-culturale”.