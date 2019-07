Lo dice il presidente di MessinaServizi Bene Comune, Giuseppe Lombardo: “Siamo molto soddisfatti per l’aumento della raccolta differenziata”

“Siamo molto soddisfatti per l’aumento della raccolta differenziata che è stato possibile grazie ad una riorganizzazione dei servizi dopo l’approvazione della pianta organica da parte di questo management. Potendo utilizzare il personale in modo miglior, collegando meglio alcuni reparti operativi ad altri, abbiamo suddiviso la città in 3 aree:Nord, Centro e Sud e ognuna di queste in altre quattro, per potere rendere più capillare ed efficiente il servizio”.

A dirlo il presidente di MessinaServizi Bene Comune Giuseppe Lombardo che aggiunge: “è un ottimo risultato, anche perché solo ne primi 18 giorni di Luglio sono stati ottenuti risultati significativi nella raccolta differenziata con 50% in più di carta e cartone, il 20% in più per imballaggi e plastica e il 15% per e imballaggi carta. A breve il servizio diventerà sempre più performante grazie anche all’utilizzo di 14 nuovi mezzi ibridi per la raccolta differenziata. Si tratta di automezzi mini vasco costipatori, silenziosi e veloci, con alimentazione combinata a gasolio ed elettrico, che rispettano di più l’ambiente, e consumano meno. L’azienda quindi dimostra sempre maggiore attenzione per l’ambiente a partire già dalla scelta dei mezzi di raccolta. A breve entreranno in funzione anche 10 compattatori a carico posteriore da 26 metri cubi e due spazzatrici”.

“Con questi numeri, questi nuovi mezzi con l’avvio a breve del porta a porta, – conclude Lombardo – abbiamo già imboccato un percorso corretto per poter raggiungere nei prossimi mesi la percentuale del 65 % di raccolta differenziata”.