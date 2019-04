Lo evidenzia, il sottosegretario al MEF del M5S, Alessio Villarosa: “De Luca detto Cateno, mi ascolti pensi a lavorare per Messina invece di fare campagna elettorale per Forza Italia con il mio nome” [Video]

De Luca detto Cateno, mi ascolti pensi a lavorare per Messina invece di fare campagna elettorale per Forza Italia con il mio nome, io non ho tempo da perdere con lei e non lo hanno neanche i cittadini di Messina.Mi spiace che anche il mio concittadino, il deputato Calderone, si presti a questo genere di bassezze. Non credevo che avesse bisogno di queste pagliacciate per prendere voti alle europee.

Pubblicato da Alessio Villarosa su Giovedì 25 aprile 2019