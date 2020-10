"AL VIA IL PROGETTO PER GLI STUDENTI DISABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI, MA NON TUTTI I DIRIGENTI HANNO DETTO SI"

Lo ha annunciato in data odierna su Facebook, il sindaco di Messina Cateno De Luca: “al via il Progetto per gli studenti disabili degli Istituti Superiori, ma non tutti i dirigenti hanno detto SI”.

“Con atto di indirizzo avevo chiesto ai dirigenti scolastici degli istituti di istruzione superiore, di definire le modalità organizzative per garantire la didattica in presenza per gli studenti disabili. Potremo concordare così con i Dirigenti anche dei progetti che consentano di favorire l’inclusione sociale e la riduzione delle disuguaglianze indotte dalla didattica a distanza”.

“Abbiamo quindi stanziato 100 mila euro,per tutto il mese di novembre, con le risorse della città metropolitana per questi laboratori di progettualità inclusiva (Arte, Musica, Tecnica ecc) continuando a garantire anche tutti i servizi socio – assistenziali e il trasporto, già per altro contrattualizzati da tempo. Sapete quante scuole hanno aderito alle ore 10:00 di oggi?”.

Istituto Manzoni di Mistretta

Istituto Piccolo di Capo D’orlando

Istituto Maurilico di Messina

Istituto Antonello di Messina

Istituto Caio Duilio di Messina

Istituto Caminiti- Trimarchi di Santa Teresa di Riva

Istituto Minutoli di Messina

Istituto paritario Pavarotti di Terme Vigliatore

Liceo Esposito Santo Stefano di Camastra

“Hanno risposto NO l’istituto Ferrari di Barcellona e l’istituto Verona – Trento di Messina. Speriamo che arrivino altre adesioni per evitare disparità di trattamento per gli studenti disabili di un istituto rispetto ad altri”.