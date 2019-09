"ADESSO AL LAVORO PER APPROVARLA"

Lo ha annunciato su Facebook, il consigliere Comunale di LiberaMe, Alessandro Russo: “ho presentato come primo firmatario una delibera per istituire gli orti urbani”.

Russo, ha proseguito così: “se approvata, chi lo vorrà, potrà sfruttare i terreni comunali che sono abbandonati per impiantare degli orti cittadini che serviranno a recuperare le antiche culture agricole del nostro territorio, recuperare i frutti tipici della nostra terra e riqualificare ampi pezzi di territorio comunale che sono da anni in abbandono. Adesso, al lavoro per approvarla”!