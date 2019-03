Lo ha detto Cateno De Luca primo cittadino di Messina: “E’ logico che chi ci ha preceduto (non ha fatto nulla, anzi ha aggravato la situazione di disastro che ha caratterizzato la nostra Città negli ultimi venti anni) reagisce a quelle che sono le azioni, i fatti che noi ogni giorno andiamo realizzando”

Lo ha detto Cateno De Luca primo cittadino di Palazzo Zanca, questa mattina mentre in auto si accingeva a raggiungere la Zona Falcata per un sopralluogo: “buona domenica a tutti voi. Oggi faremo una bella escursione alla Real Cittadella, perché vogliamo dare una risposta operativa allo stato di degrado che abbiamo ereditato e che rappresenta un po’ tutta la decadenza della politica, decadenza dell’Amministrazione e di chi dovrebbe vigilare e curare. Ho scritto ieri. Porgo anche una piccola riflessione, nei confronti di chi continua ad attaccarci. E’ logico che chi ci ha preceduto (non ha fatto nulla, anzi ha aggravato la situazione di disastro che ha caratterizzato la nostra Città negli ultimi venti anni) reagisce a quelle che sono le azioni, i fatti che noi ogni giorno andiamo realizzando e che è la dimostrazione della incompetenza e inettitudine di chi ci ha preceduto”.

“Comprendiamo anche, chi ci attacca come gli amici di 5 Stelle che hanno scelto di professione stare sull’Aventino, di non contribuire al benessere della nostra Città. E in Consiglio Comunale, nonostante alcuni consiglieri abbiano la voglia di partecipare fattivamente al Governo della Città votano sempre contrari perché sono purtroppo condizionati dal telecomando. Comprendiamo tutto questo. Però voglio precisare che noi comprendiamo tutto, e chiudendo questa prima fase, del primo anno di Amministrazione De Luca che si concluderà a fine giugno e che caratterizzata, è stato caratterizzato dal -Salva Messina-, vogliamo fare una riflessione comunque con tutti e soprattutto con le forze politiche responsabili che hanno sostenuto l’azione della Giunta De Luca in Consiglio Comunale. E io, ribadisco il mio ringraziamento per questo e magari vogliono a superare gli steccati di una campagna elettorale che per noi si è conclusa e che richiede per uno slancio ulteriore un coinvolgimento secondo me che è il segno di un impegno che in questi mesi è stato mantenuto nei confronti della Città e che ci deve vedere protagonisti in una nuova stagione che consenta alla Città di Messina di ritornare ad essere bella… protagonista e produttiva. Non ho timore di questi attacchi, io vado avanti per la mia strada. La Comunità ha dato un mandato forte al sindaco che lo porterà avanti senza se e senza ma. A chi è nervoso, o eccessivamente nervoso dico semplicemente cosi è se vi pare. Buona domenica”.