"COMUNICO CHE L’USCA CI HA INFORMATO CIRCA LA POSITIVITA' AL COVID-19 DI ALTRI SETTE NOSTRI CONCITTADINI... CHE SONO TUTTI IN ISOLAMENTO"

“Comunico che l’USCA di Barcellona Pozzo di Gotto ci ha informato circa la positività al Covid-19 di altre sette nostri concittadini. Sono tutti in isolamento domiciliare e le loro condizioni non destano preoccupazione. Dei precedenti 20 contagiati, uno si trova attualmente ricoverato a Messina nel reparto Covid. Gli attuali positivi sono adesso 27. A tutti rivolgo un augurio di pronta guarigione”. Lo ha detto oggi in una nota, il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, l’avvocato Pinuccio Calabro’.

“Rinnovo ancora una volta l’appello a rispettare tutte le regole necessarie per proteggersi da questo nemico subdolo e invisibile che si chiama coronavirus. Indossiamo la mascherina, igienizziamo le mani, evitiamo assembramenti. Soltanto il senso di responsabilità di ciascuno di noi può essere l’arma in più. Uniti ce la faremo”!