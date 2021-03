Il Premier Draghi sta lavorando per compensare il ritardo di questi ultimi mesi…, i risultati sono già visibili dagli ultimi dati: “più di 170.000 somministrazioni al giorno, più del doppio della media dei due mesi precedenti. Abbiamo una buona logistica. Obiettivo…, raggiungere mezzo milione di dosi al giorno”. Lo ha dichiarato oggi in un post pubblicato su Facebook la deputata messinese di Forza Italia a Montecitorio, Matilde Siracusano.

La parlamentare ha aggiunto per terminare in tal modo: “si lavora per riaprire le attività commerciali e soprattutto le scuole dopo Pasqua. Sappiamo bene che i bambini italiani hanno bisogno di ritornare nelle aule. Se i contagi diminuiranno, anche se in zona rossa, le scuole devono essere le prime a riaprire”.