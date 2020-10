“Il Resoconto della nostra azione di monitoraggio del territorio, circa 90Mila euro di sanzioni“! Lo ha pubblicato oggi su Facebook, il sindaco di Messina, Cateno De Luca.

De Luca ha aggiunto: “attivita’ svolta dalla Squadra Ambiente e Rifiuti coordinata da Isp. Peditto Cosimo dal 5 ottobre all’ 11 ottobre…

– N. 60 verbali da 450 euro ciascuno ai sensi delle ordinanze 232/18 261/16 e 284/20 per conferimento fuori orario e in giornata vietata e per divieto di conferire rifiuti nei cassonetti per gli utenti residenti nelle zone servite dal servizio di raccolta porta a porta, per un importo complessivo di 27000 euro;

– N. 25 verbali da 600 euro ciascuno ai sensi del decreto legislativo n.152/2006 per abbandono di rifiuti e ingombranti sul suolo pubblico per un importo complessivo di 15000 euro;

– N.4 verbali da 26 euro ciascuno ai sensi dell’articolo 15 del C.d.S per getto di carte su suolo pubblico per un importo complessivo di 104 euro;

– N.1 verbale da 108 euro ai sensi dell’articolo 15 del C.d.S per getto di rifiuto di piccolissime dimensioni da veicolo;

– N.1 verbale da 50 euro per getto di fogliame su suolo pubblico ai sensi del decreto legislativo n.152/2006.

Zone controllate Bordonaro Fondo Fucile Baglio S. Cosimo Santo Rione Giostra S. Orsola Torrente Trapani.

Attivita svolta per consentire la scerbatura e pulizia delle strade cittadine:

– N.74 verbali da 42 euro ciascuno ai sensi dell’articolo 7 del C.d.S per un importo complessivo di 3108 euro;

– N.12 verbali da 42 euro ciascuno ai sensi dell’articolo 158 del C.d.S per un importo complessivo di 504 euro;

– N.2 verbali da 41 euro ciascuno ai sensi dell’articolo 158 del C.d.S per un importo complessivo di 82 euro;

– N.1 verbale da 87 euro ai sensi dell’articolo 158 del C.d.S;

– N.3 verbali da 173 euro ciascuno ai sensi dell’articolo 20 del C.d.S per occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di 3 esercizi commerciali per un importo complessivo di 519 euro;

In totale rimossi 41 veicoli con ausilio di carroattrezzi per consentire la scerbatura e pulizia delle strade.

Servizio rimozione Carcasse: “Rilevati 30 veicoli in stato di abbandono… elevati n. 25 verbali da 1667,67 euro ciascuno ai sensi del decreto legislativo n.209/03 articoli n.5 e 13 /comma 2 per un importo complessivo di 41.691,00 euri;

Totale verbali elevati n.208 per un importo totale di 88.253,00 euro;

Censite 300 nuove utenze zona Fondo Fucile Bordonaro Case Gescal e relativa comunicazione ufficio tributi;

“1 persona denunciata alla autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 651 del Codice Penale Rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale”.