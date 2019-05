Lo ha riferito a Omnibus (su La7), in relazione all’iva sugli assorbenti, l’onorevole Francesco D’Uva (M5S): “Noi siamo per l’ambiente, lo sapete bene” [Video]

Alla domanda della conduttrice sul mancato abbassamento dell’Iva sugli assorbenti attualmente al 22%, il capogruppo pentastellato alla Camera dei deputati Francesco D’Uva ad Omnibus del 15 maggio su La7 ha riferito: “i motivi sono due, uno appunto non c’era in quel momento la copertura per farla. La copertura in quel provvedimento, non era prevista, non si fa con un emendamento così…! Copertura finanziaria intendo. Dall’altro…, poi va detto e noi siamo anche per l’ambiente, lo sapete bene. E non vogliamo andare a… quelli usi e getta… quelli li, c’è la coppetta. Ci sono anche delle possibilità non inquinanti, c’è appunto la coppetta come c’è il pannolino lavabile”.

