Lo ha riferito, Francesca Donato neo deputata della Lega: “grazie e ora rivoluzioniamo l’Europa”.

“Devo ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuta in maniera assolutamente spontanea in Sicilia e in gran parte della Sardegna. Ho ottenuto un risultato straordinario, superiore alle mie più rosee aspettative. Un esito che premia un lavoro di 5 anni come presidente del Progetto Eurexit’.

Andrò al Parlamento Europeo con la collega Annalisa Tardino con cui siamo molto affiatate: “più giovane di me e molto motivata. Sono certa che faremo un ottimo lavoro. Quanto all’abbinata, è perfetta: due donne della Lega dalla Sicilia”.

“Naturalmente rappresenterò anche gli interessi della Sardegna alla quale devo il risultato di essere terza. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro per il Parlamento Europeo e di combattere tenacemente per l’Italia e le isole, per la Sicilia”.

“Riforme strutture e riforme dell’Eurozona sono la nostra priorità. Avremo la forza per farlo perché arriveremo al Parlamento Europeo con una squadra straordinaria, con la Lega che ha ottenuto un risultato entusiasmante e che lascia ben sperare a livello nazionale. Abbiamo veramente tutti i numeri che ci servo per dare risposte concrete agli italiani”.