"NUOVI ASILI NIDO IN SICILIA"

“Nei prossimi 5 anni il Sud avrà a disposizione il 55% dei fondi europei del PNRR per la costruzione di asili nido…, una cifra che supera gli 1,3 miliardi di euro. Alla Sicilia andranno più di 280 milioni”. Lo ha riferito in un post di oggi 6 gennaio 2022, pubblicato su Facebook, la deputata messinese di Montecitorio a Roma, del Gruppo di Forza Italia, Matilde Siracusano.

Ha aggiunto e concluso la Siracusano: “è una grande occasione per il Mezzogiorno. Grazie al ministro per il Sud Mara Carfagna per l’impegno e il lavoro prezioso che ha permesso di raggiungere questo risultato”!