Lo ha riferito oggi sul suo profilo Facebook la deputata nazionale (dei 5 Stelle), di Messina, Angela Raffa: “ciao, vi ricordo che l’incontro di oggi con Luigi Di Maio a Catania non si terrà. La riunione è stata posticipata causa di un improvviso e delicato Consiglio dei Ministri (a cui ovviamente partecipano anche gli esponenti della Lega)”.

“Capite bene che non è possibile né rinviarlo, né essere assenti. So che tutti abbiamo disdetto impegni, chiesto permessi e rinviato impegni, per tenerci liberi. Alcuni di voi saranno ‘incavolati’, altri delusi. In questi momenti dobbiamo essere capaci di restare uniti e fare squadra. Io oggi sarò lo stesso a Catania. Oramai avevo preso altri impegni in città”.