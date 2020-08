Lo ha scritto ieri, sulla propria pagina Facebook il sindaco di Messina Cateno De Luca

GRAZIE PER AVER LAVORATO SENZA SOSTA PER SGOMBERARE LE STRADE DAI DETRITI

Lo ha scritto domenica, sulla propria pagina Facebook il sindaco di Messina Cateno De Luca: “non ci siamo fermati e non ci fermiamo davanti a nulla, neanche quando lo scoramento potrebbe prevalere di fronte ad eventi imprevedibili come la bomba d’acqua di ieri aggravato da certo sciacallaggio ben organizzato ma del quale non ci facciamo impressionare e condizionare. Un ringraziamento particolare a tutto il personale e al cda di Messinaservizi che, in meno di 24h dall’evento calamitoso, con spirito di abnegazione e servizio hanno presenziato e coordinato, unitamente al Corpo di Polizia Municipale e alla Polizia della Citta’ Metropolitana, le attività di spazzamento e messa in sicurezza dell’intera rete stradale cittadina”.

De Luca ha aggiunto: “ribadisco il mio ringraziamento ai Vigili del Fuoco ed alle forze dell’ordine che ci hanno assistito durante la fase più tragica ed in quella successiva di ritorno alla normalità. Un ringraziamento speciale all’assessore Max Minutoli ed alla Protezione Civile Comunale e Metropolitana con la generosa e sempre pronta squadra di volontari”.

“Messinaservizi proseguirà anche questa notte, perché in alcune zone del viale della Libertà e della via Consolare Pompea a causa di auto in sosta che non si è individuato il proprietario non si è potuti intervenire. Inoltre, il fango solo asciugandosi puo’ essere rimosso totalmente, per questo sono previsti ulteriori passaggi stanotte su tutte le vie interessate dagli eventi di ieri”.