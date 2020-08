Lo ha scritto, il sindaco di Messina Cateno De Luca dopo i danni dell’odierno temporale abbattutosi stamane sulla Citta’

Lo ha scritto, il sindaco peloritano, Cateno De Luca dopo i danni dell’odierno temporale abbattutosi stamane sulla Citta’: “purtroppo…, gli eccessi sul territorio urbano prima o poi si pagano. Un post dedicato soprattutto ai soliti imbecilli che parlano e scrivono senza conoscere storie e fatti”.

De Luca ha continuato: “Governo Messina da due anni e non da 22 anni”!

Negli ultimi trent’anni a Messina è stato consentito:

1. Sfregiare le colline con speculazione edilizi senza adeguate opere di urbanizzazione come strade fogne e raccolte acque bianche;

2. Eliminare la maggior parte dei sotto servizi come raccolta acque bianche e rete fognaria dove è stata realizzata la rete tranviaria;

3. Immettere le fognature nella rete di acque bianche o buttarle nel lago di Ganzirri o nei torrenti tombinati;

4. Realizzare ovunque discariche abusive a cielo aperto soprattutto nei torrenti;

5. Otturare i tombini e la rete acque bianche privi da decenni da qualunque manutenzione;

6. Realizzare unità abitative in prossima dei torrenti senza la necessaria viabilità di collegamento;

“Dal 2013 al 2018 per la manutenzione della caditoie e raccolte acque bianche sono stati spesi appena 400 mila euro cioè circa 70 mila euro l’anno”!

QUESTO ABBIAMO TROVATO DUE ANNI FA AL NOSTRO INSEDIAMENTO!

Cosa abbiamo fatto noi per tentare di risolvere questi problemi?

A. Abbiamo Destinato 25 MILONI di euro per rifare tutti sotto servizi lungo la linea del tram e zone limitrofe. Progetto in corso di redazione;

B. Abbiamo Destinato 10 milioni di euro per rifare la rete di raccolte acque bianche e fognaria zona Ganzirri e Torre Faro. Trattasi di due Progetti in corso di redazione;

C. Abbiamo destinato 8 milioni di euro per la pulizia straordinaria e risagomatura dei 72 torrenti che insistono nel perimetro urbano. Sono state avviate le procedure di gara per la realizzazione dei lavori;

D. Abbiamo previsto di affidare ad AMAM la pulizia delle caditoie e della rete di raccolta acque bianche con un investimento di due milioni di euro annuì. Il nuovo contratto di servizi di AMAM sarà discusso in consiglio comunale a settembre;

E. Con AMAM Abbiamo avviato le attività di individuazione e chiusura delle fogne abusive nei torrenti e nel lago di Ganzirri e dei torrenti tombinati ed avviato i lavori di manutenzione straordinaria della condotta Cassina per 1 milione di euro

F. Nel 2019 e 2020 abbiamo destinato alla pulizia delle caditoie e raccolte acque bianche la somma di 800 mila euro.

“Noi in due anni, abbiamo recuperato le risorse ed ora stiamo lavorando senza sosta per realizzare al piu’ presto le relative opere ed azioni per cancellare 10 anni di mancata manutenzione delle Reti di raccolta acque bianche”!