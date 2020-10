Lo ha scritto oggi su Facebook, il capogruppo dei 5 Stelle al Comune di Messina, Andrea Argento: “qualche giorno fa, insieme alla Deputata regionale Valentina Zafarana, ho segnalato le condizioni del trasporto pubblico locale in termini di capienza, assembramenti, servizio, mancanza gel igienizzante a bordo. Il Presidente dell’Atm si é premurato a rispondere che era tutto ok ed ogni cosa filava liscia come l’olio. L’utenza però, i cittadini, lo smentiscono e danno ragione alle nostre lamentele”.

“Noto, da parte di tutti gli esponenti di questa Amministrazione allergica alle critiche, un corsa affannosa ogni volta a smentire eventuali segnalazioni di disservizi quasi a voler mostrare sempre che non ci sono problemi e l’operato é impeccabile. Peccato che però la situazione non é questa perché i messinesi la vedono e la toccano con mano”.

“Sarebbe bene, ogni tanto, chiedere scusa e prodigarsi, in silenzio, a sistemare la situazione spendendo tutte le energie per questa finalità che é l’unica cosa che interessa a noi ed a tutta la cittadinanza”.