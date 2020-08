Lo ha scritto oggi su Facebook, la consigliera comunale dei 5 Stelle, Cristina Cannistra’: “ho già chiesto, e continuerò a farlo, la revoca del cda della Messinaservizi che continua a fare politica ed usa strategie comunicative sbagliate, il loro compito è occuparsi solo ed esclusivamente della gestione dei rifiuti, ad oggi senza produrre risultati”.

“Ieri è stato pubblica un post dalla pagina della Messina Servizi assolutamente falso e fazioso , LA CITTÀ È SPORCA! I cittadini hanno scritto molti commenti smettendo l’operato della MSBC e indicando la mancanza degli interventi di pulizia e della raccolta dei rifiuti in città, da nord a sud”.

“Hanno bannato molti cittadini che utilizzano la pagina della MSBC per fare segnalazioni, le critiche e le osservazioni a questo cda non piacciono, così come all’amministrazione che li ha nominati, tanto da cancellare il post pubblicato”.

“Chi gestisce la pagina della Messinaservizi Bene Comune? Dovete fare un passo indietro non siete in grado di svolgere il compito che vi è stato assegnato, ma il sindaco guarda altrove”!

“Questo sindaco non mi rappresenta”!