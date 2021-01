Lo ha scritto questa sera su Facebook, il sindaco di Messina Cateno De Luca

“Il TAR respinge il Ricorso contro la nostra ordinanza sindacale”! Lo ha detto questa sera su Facebook, il primo cittadino di Messina Cateno De Luca.

De Luca ha aggiunto: “il sindaco al cospetto della conclamata crescita esponenziale del Covid nella propria comunità e’ legittimato ad emettere un provvedimento maggiormente restrittivo chiudendo tutto per tutelare concretamente la salute della propria comunità”.

“Sono l’unico sindaco in Italia, che si e’ assunto questa responsabilità! Perche’ il presidente Musumeci molto piu’ titolato di me, non si copia la mia ordinanza e la estende per tutta la Sicilia? Vi immaginate cosa sarebbe successo se il TAR stasera avesse annullato la mia ordinanza?”.