Lo ha scritto su Facebook Nello Pergolizzi, consigliere comunale di LiberaMe: “avendo appreso che la galleria San Jachiddu, dopo la riapertura, è stata interdetta al transito di mezzi a due ruote, ho immediatamente provveduto a chiederne i motivi e la revoca del provvedimento nella parte in cui è prevista tale restrizione”.

Pergolizzi ha aggiunto: “ho sentito telefonicamente il sindaco in merito al provvedimento di restrizione previsto per il transito dei mezzi a due ruote nella galleria San Jachiddu. Mi ha assicurato che l’ordinanza in questione sarà revocata lunedì 8 luglio”.