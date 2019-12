Lo ha sottolineato oggi in un post su Facebook, il primo cittadino di Messina, l’onorevole Cateno De Luca: “Assegnazione immobili ai baraccati, di case D’Arrigo… dopo 40 anni di baracche”

Lo ha condiviso in un post pubblicato oggi su Facebook, il primo cittadino peloritano ed onorevole: “è iniziata oggi la fase della visione degli alloggi acquistati con i fondi PON Metro asse 4 per consegnarli alle famiglie aventi diritto”.

Alla presenza: “del sindaco Cateno De Luca, degli Assessori con delega ai Fondi Extra Comunali Carlotta Previti e alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore, del presidente Arisme Marcello Scurria, del Cda e del personale gli aventi diritto sono stati convocati e accompagnati con due mini bus elettrici, messi a disposizione da ATM, per visionare gli alloggi acquistati e successivamente procedere alla scelta secondo l’ordine della graduatoria definitiva pubblicata. Grazie all’azione decisa dell’Amministrazione volta a portare all’attenzione nazionale la vergogna delle baracche è stato possibile condividere con l’Autorità di Gestione Pon Metro i passi per cambiare, addirittura, il Programma ed includere l’acquisto immobili per ERP tra le spese ammissibili e questo anche a beneficio di altre città che per emergenze diverse vogliano includere tale modalità di attuazione nei loro Piani Operativi”.