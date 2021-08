Lo hanno scritto questa sera in una nota, i consiglieri comunali del M5S di Messina, al termine del Consiglio iniziato dopo le 18.00.

Ecco.., il documento #pentastellato:

l’amministrazione continua a fare una politica strumentale utilizzando lavoratori e servizi per ottenere i suoi obiettivi, da ricordare come per l’approvazione dei bilanci si sia usata la mancata erogazione della family card fino ai continui bluff sulla stabilizzazione dei lavoratori;

una continua farsa;

è bene ricordare, inoltre, che la competenza è del Consiglio Comunale per l’approvazione del piano finanziario e della relativa tariffa sui rifiuti, non come aveva fatto il sindaco con determina sindacale;

siamo al teatro dell’assurdo;

ribadiamo ulteriormente: i messinesi non possono pagare le scelte sbagliate dell’Amministrazione;

una politica becera che non ha rispetto delle istituzioni, dei cittadini e dei lavoratori;

sulla “mancata copertura economica” attueremo, come già fatto, la nostra funzione di ispezione e controllo, anche se a qualcuno questo non piace e non riesce ad accettarlo;