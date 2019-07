Lo scrive Andrea Argento capogruppo pentastellato al Comune di Messina, anche a nome dei suoi colleghi consiglieri

“CHIEDO LE DIMISSIONI IMMEDIATE, DELL’ASSESSORE ENZO TRIMARCHI”

Parole del capogruppo del M5S Andrea Argento, che chiede al sindaco Cateno De Luca di intervenire con estrema urgenza dopo il post dai toni omofobi dell’esponente della sua Giunta: “a nome di tutto il mio gruppo consiliare chiedo le dimissioni immediate dell’assessore Enzo Trimarchi. È letteralmente vergognoso che l’assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del Comune di Messina screditi l’immagine della città intera con affermazioni che è davvero difficile commentare senza provare un profondo senso di imbarazzo”.

Argento, aggiunge su Trimarchi che: “già nel corso della campagna elettorale per le amministrative si era distinto per il tono offensivo dei suoi interventi sui social, oltre ad aver manifestato nel corso del primo anno di mandato la sua totale inadeguatezza a rappresentare un ruolo nevralgico per lo sviluppo culturale ed educativo di Messina”.