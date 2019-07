"STRINGO IN UN FORTE ABBRACCIO, SUA MOGLIE, LA SUA FAMIGLIA ED I SUOI CARI"

Lo scrive il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta: “stanotte il Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega è stato accoltellato mentre era in servizio. Stringo in un forte abbraccio sua moglie, la sua famiglia e i suoi cari”.

“Sono vicina all’Arma dei carabinieri e a tutti agli uomini e le donne che quotidianamente mettono a rischio la loro vita per garantire la nostra sicurezza e chiedo tolleranza zero per i delinquenti che hanno commesso questo vile atto”!