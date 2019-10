A QUANTO PARE, SONO LONTANI I TEMPI IN CUI: "NON E' POSSIBILE CONTINUARE CON LE 14 SOCIETÀ PARTECIPATE COMUNALI"

Lo scrive il ragioniere messinese, Giuseppe Billè: “il Sindaco De Luca, tra un blitz e un annuncio, non manca di varare l’ennesima -partecipata-, nasce Patrimonio Messina, società in house providing del comune di Messina che si occuperà della gestione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare di Messina, sia ad uso residenziale che non…”!

A quanto pare sono lontani i tempi in cui: “Non è accettabile continuare con le 14 società partecipate comunali e con le 25 partecipate dell’ex provincia in gran parte dei veri e propri carrozzoni mangiasoldi e vera e propria casa di cura di qualche trombone o trombato della politica. Omettiamo di analizzare i costi inutili e parassitari del mondo delle società partecipate: basta dire che ci sono oltre mille dipendenti ed i costi superano i 100 milioni di euro annui trattandosi di un altro bancomat della politica messinesi con assunzioni senza concorso e per appartenenza politica o lobbistica. Parole e musica di Cateno De Luca… prima di essere eletto, ma si sa’ -u re non fa’ conna-…”.

“Naturalmente passerà in secondo piano il fatto che le nomine di questa -società- siano state fatte -aspron battuto- quasi una -chiamata diretta-, e sarà certamente un caso che ad esempio, il Presidente nominato sia Roberto Cicala, già consulente informatico della Fenapi, già consigliere di amministrazione in Amam nominato sempre dal nostro sindaco, e tralascio le altre nomine, ma mi auguro che qualcuno abbia il -coraggio intellettuale- di porle certe domande”.