Lo scrivono Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli, capigruppo M5S di Camera e Senato, parlando dell’inchiesta sul tesoriere della Lega, Giulio Centemero, accusato di finanziamento illecito

Dopo l’inchiesta di ieri sera, trasmessa da Report su Rai3, che ha svelato alcuni particolari sul tesoriere (accusato di finanziamento illecito) del Partito di Matteo Salvini, Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli, capigruppo M5S di Camera e Senato, scrivono: “siamo certi che la Lega fornirà ulteriori chiarimenti sul caso Centemero”.

Continuano D’Uva e Patuanelli: “e ci auguriamo che Salvini non minimizzi la vicenda. Una cosa è doverosa dirla… da sempre ci battiamo contro i finanziamenti illeciti ai partiti, perché in un Paese civile non devono esserci interessi esterni a influenzare l’attività delle forze politiche presenti in Parlamento”.