Lo segnala il consigliere della VI^ Circoscrizione di Messina, Mario Biancuzzo: “Sul tratto stradale di rettilineo di Spartà, alcuni alberi di pino bruciati dall’incendio, propagatosi nel mese di giugno dell’anno 2017, potrebbero cadere sulla strada“

A parlare in una nota il consigliere della VI^ Circoscrizione di Messina, Mario Biancuzzo: “sul tratto stradale di rettilineo di Spartà, alcuni alberi di pino bruciati dall’incendio, propagatosi nel mese di giugno dell’anno 2017, potrebbero cadere sulla strada“.

Ecco come continua Biancuzzo: “non si è mai provveduto alla giusta rimozione dei grandi tronchi e delle fronde ramificate prospicienti la strada transitata da tanti residenti, villeggianti, mezzi pubblici e di soccorso– aggiunge il consigliere– inoltre, la mancata rimozione degli alberi, da parte dell’ANAS, rappresentano più che mai un pericolo per la pubblica incolumità. Non voglio assolutamente creare allarmismo, ma a causa del peso e le maestose dimensioni dei tronchi, gli alberi potrebbero schiantarsi all’improvviso sui mezzi in transito”.