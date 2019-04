Lo spiega, la senatrice pentastellata, Grazia D’Angelo: “Oggi al Castello di Milazzo, in una suggestiva scenografia abbiamo affrontato alla presenza del ministro dell’Ambiente Sergio Costa e tanti parlamentari Siciliani alcune tematiche ambientali”

Lo spiega in un post su Facebook, la senatrice pentastellata, Grazia D’Angelo: “oggi al Castello di Milazzo, in una suggestiva scenografia composta da un scheletro di Capodoglio lungo 15metri ricostruito pezzo per pezzo dal biologo Isgrò e morto purtroppo sulle coste milazzesi a causa dell’inquinamento della plastica presente nei nostri mari, abbiamo affrontato alla presenza del ministro dell’Ambiente Sergio Costa e tanti parlamentari Siciliani alcune tematiche ambientali territoriali care al MoVimento 5 Stelle”.

“Abbiamo lanciato la nostra campagna PlasticFree che presto dovrà raggiungere tutte le città italiane, ribadito lo stop all’inceneritore della #ValledelMela, chiarito che non siamo contro la raffineria di Milazzo per partito preso ma che deve assolutamente rispettare le garanzie ambientali, affrontato il tema dell’Area Marina Protetta di Milazzo che dovrà diventare un volano economico per l’intera zona”.

“Finalmente un Ministro al fianco della Valle del Mela, che oggi ha mostrato una visione di Ambiente eco-sostenibile da tramandare alle future generazioni,fatto di opere concrete da mettere in pratica nell’immediato. Sono orgogliosa di fare parte di questa squadra che un passo alla volta sta cambiando questo paese. #plasticfree #salvamare #ambiente #m5s #SeLoDiciamoLoFacciamo”.