L’onorevole del PD, Davide Faraone a Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia: “È tempo che prendi la testa e la immergi in un secchio d’acqua ghiacciata, magari ti rinfreschi le idee e spari meno cazzate” [Video]

Meloni, è tempo che… ti chiudano Facebook

È tempo che prendi la testa e la immergi in un secchio d’acqua ghiacciata, magari ti rinfreschi le idee e spari meno cazzate. È tempo che si faccia un blocco navale europeo solo dopo che ti sarai organizzata un lungo viaggio oltreoceano. Tranquilla non si tratterà di cervello in fuga, nessuno chiederà il tuo ritorno.È tempo che ti chiudano Facebook, così come si tagliavano i Super-Santos ai bambini che disturbavano negli orari di riposo. È tempo di rimanere in parlamento proprio per contrastare i fascisti come te.

Pubblicato da Davide Faraone su Domenica 30 giugno 2019