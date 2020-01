L’onorevole Ella Bucalo aprirà domani, domenica 5 gennaio, la campagna elettorale a Vibo Valentia, concludendo la manifestazione organizzata dal coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, con la collaborazione di Riva Destra, movimento federato.

Si legge in un comunicato: “l’incontro, che si terrà alle ore 11 presso il 501 Hotel, avrà come tema -ricostruiamo la nostra Regione: determinare la nostra crescita non è un traguardo, ma l’intensità con cui affrontiamo il percorso-“.

Saranno presentati i candidati al Consiglio regionale: “Fausto De Angelis e Bruno Rosi e interverranno Francesco Stina’ (dirigente regionale di FdI e coordinatore regionale di Riva Destra) e l’assessore comunale di Vibo Valentia Michele Falduto. Ai lavori, ove saranno presenti i presidenti provinciali dei circoli di FdI, verrà portato il messaggio di saluto dei parlamentari Wanda Ferro (commissario Regionale di FdI) e di Edmondo Cirielli (commissario elettorale in previsione della prossima tornata elettorale in Calabria)”.