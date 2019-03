L’onorevole pentastellata, all’Assemblea Regionale siciliana, Valentina Zafarana commenta la visita del ministro Danilo Toninelli a Messina

L’onorevole pentastellata, all’Assemblea Regionale siciliana, Valentina Zafarana commenta la visita del responsabile per i Trasporti del Governo Conte e specifica: “il ministro Danilo Toninelli ha dimostrato di tenere alla nostra Sicilia e continua a dimostrare attenzione e dedizione attraverso i grandi passi avanti che insieme abbiamo fatto fino a oggi. Basti pensare all’istituzione del commissario per la viabilità siciliana, fortemente voluta dal ministro e da noi portavoce regionali, all’inizio lavori del raddoppio ferroviario Catania-Palermo e la ripresa dei lavori sulla SS. 640. Segni tangibili della volontà di sbloccare l’inerzia in cui era stata gettata la nostra isola. È persona tenace e perseverante e quando crede ad un’idea la porta avanti fino in fondo. Così è successo per l’istituzione dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto”.

Abbiamo creduto che fosse possibile insieme a tutta la città e con me ci hanno creduto Barabara, Francesco, Antonio, Grazia, colleghi preziosi che ringrazio: “abbiamo remato tutti nella stessa direzione e oggi questa è una realtà, e non l’ennesimo scippo. Dopo la visita al cantiere della frana in località Letojanni, saremo al Capo Alì sulla SS.114, a seguire in Capitaneria di porto. Il ministro vuole conoscere da vicino i problemi del nostro territorio e sarò al suo fianco per illustrargli tutte le potenzialità della mia Provincia”.