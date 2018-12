L’onorevole Roberto Speranza, di Articolo Uno – Movimento Democratico e Progressista, oggi a Messina

IN MATTINATA, PRESENTE A PALAZZO ZANCA PER ILLUSTRARE L'INIZIATIVA... "LA SINISTRA CHE VOGLIAMO", IN VISTA DELL'ASSEMBLEA DEL 16 DICEMBRE

L’onorevole Roberto Speranza, di Articolo Uno – Movimento Democratico e Progressista, presente questa mattina a Messina presso Palazzo Zanca nel Salone delle Bandiere per illustrare l’iniziativa… “La Sinistra che Vogliamo”, in vista dell’Assemblea del 16 dicembre.

Speranza, ha riferito: “desideriamo una Sinistra che rimette al centro il lavoro. Il lavoro, è la questione fondamentale soprattutto per le generazioni più giovani, ed è impossibile costruire una vita positiva, di benessere, di speranza senza il lavoro. Quindi noi partiamo da li, il lavoro come questione fondamentale. E poi, la lotta contro le diseguaglianze e quindi la difesa del welfare, in modo particolare della Sanità pubblica. Se non si ricominciano a mettere, un po’ di soldi nella Sanità pubblica finiremo in un sistema che solo chi ha già soldi, chi è benestante potrà curarsi come si deve e questo è profondamente sbagliato”.

“L’Assemblea del 16 di dicembre sarà per noi molto importante, il titolo è -Ricostruzione- perchè dopo la più grande sconfitta della storia repubblicana che ci è stata il 4 marzo per le forze di Sinistra, per le forze democratiche, per le forze progressiste dobbiamo ricostruire tutto, provando a dire con serenità ai cittadini che abbiamo capito la lezione. Che abbiamo capito che questi anni sono stati anni in cui non siamo riusciti a interpretare i bisogni, la domanda di protezione, la domanda di cambiamento che c’era in tanti cittadini e ci rimettiamo a disposizione per un Progetto nuovo. Io credo, che questo sia il significato fondamentale del 16 dicembre e in vista di questa iniziativa stiamo costruendo tanti momenti in giro per l’Italia da Nord a Sud”.