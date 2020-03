L’ordinanza, del sindaco di Messina Cateno De Luca: stiamo tutti a casa fino al 29 marzo

L’ordinanza:: stiamo tutti a casa fino al 29 marzo. Cosi’ ha scritto on line, il primo cittadino peloritano… presentando l’atto.

Ecco, come prosegue la nota: “la nuova ordinanza, entrerà in vigore da domani ore 21:00. Domani sera alle ore 19:00 in diretta sulla pagina FB De Luca Sindaco di Messina saranno chiariti gli eventuali dubbi applicativi con la predisposizione e diffusione di un apposito quadro riepilogativo.

“Vi invito ad aiutarmi, a dare massima diffusione, con una massiccia condivisione”.