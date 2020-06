“L’ordinanza proibizionista tipo Chicago di Al Capone emanata stasera è pura assurdità”. Lo ha scritto su Facebook poco dopo la mezzanotte di ieri, il consigliere comunale del PD di Messina, Alessandro Russo.

Russo ha specificato: “non ha senso imporre il divieto di vendita di alcolici da asporto dalle 20. -Basterebbe- che chi vende alcolici chiedesse i documenti prima di venderli per evitare che vadano venduti agli under 18. Come risulta inutile un divieto del genere quando in centro ci sono diversi negozi h24 che vendono alcool accessibile a tutti, soprattutto minorenni”.

Ancora: “la chiusura alle 1.30 di notte è clamorosa, roba da regime iraniano: in estate, -basterebbe- limitare la musica alle 1.30 ma lasciare aperti i locali, potrebbero funzionare (e lavorare) lo stesso senza disturbo della quiete”.

“E soprattutto, l’ordine e la sicurezza si dovrebbero mantenere con maggior presenza di forze dell’ordine sul territorio, non con la chiusura dei locali indistintamente. Provvedimenti del genere danno un colpo al cuore alle attività che stanno riaprendo con grandi sacrifici”.

“Non risolvono il problema che dicono di voler risolvere (i minorenni e chiunque vorrà potrà prepararsi le serate facendo il carico di alcool in qualunque supermercato alle 17.30…). Il proibizionismo non vince mai alcuna battaglia: viene aggirato, crea sacche non controllate di abusi che pagheranno i più deboli (i minorenni) e non risolve proprio nulla, anzi, azzoppa una stagione economica già gravemente compromessa. Perché? Serve urgentemente ripensare queste regole”!